Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Suikast Girişimi Sonrası Açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas’ın Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim’e yönelik suikast girişiminin kendilerini Filistin uzlaşısından ve İsrail'in elindeki topraklarını geri almaktan vazgeçiremeyeceğini belirtti.

Gazze'nin batısındaki "Şifa" hastanesinde tedavi gören Ebu Naim'i ziyareti sırasında basın açıklaması yapan Heniyye, bu gibi durumların güç ve sebatlarını artıracağını belirterek şunları kaydetti:

"Arkasında her kim olursa olsun bu suçların, bizi işgalcilerin kontrolündeki topraklarımızı geri almaktan ve özgürlüğüne kavuşturmaktan vazgeçireceğini düşünenler yanılıyor. Yine aynı şekilde bu suç eylemlerinin Filistin uzlaşısındaki kararlılığımızı sınırlayacağını düşünenler de yanılıyor."

Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iç güvenliği bozanlara karşı iç cepheyi güçlendirmek amacıyla uzlaşıyı sağlamak için talep edilen tüm hakların verilmesinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Halil el-Hayye İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişiminden İsrail'i sorumlu tuttu.

Şifa Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Ebu Naim'i ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Hayye, "Filistin'deki uzlaşı ortamını bulandırmak isteyen İsrail ve yardımcıları dışında bu suikast girişiminden kimsenin bir çıkarı olmaz." dedi.

İsrail'in Gazze'de istikrar istemediğini, kaos çıkarmaya, uzlaşı ortamını bulandırmaya çalıştığını ifade eden Hayye, Gazze'deki güvenliğin istikrarı koruyacağını söyledi.

Hayye, Hamas'ın uzlaşı ve ulusal birliği geri alma çizgisindeki yürüyüşünü sürdüreceğini kaydetti.

Hamas’ın Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim’in cuma namazı sonrası suikast girişimine maruz kaldığı, arabasına konulan bombanın patlamasıyla yaralandığı bildirilmişti.

AA