Hamas: Oslo Anlaşması Taviz Bataklığına Düşmenin Başlangıcıdır

Oslo Anlaşması'nın imzalanmasının 24'üncü yıldönümü münasebetiyle bir bildiri yayınlayan Hamas, "siyasi cinayet" olarak nitelediği Oslo Anlaşması'nın Filistin topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlere ihanet olduğunu ifade etti.

Filistin toprakları üzerinde pazarlık yapılamayacağını kaydeden Hamas, işgalci düşmanla barışçıl çözüm girişimlerinin Filistin halkına sadece acı getirdiğini ve Filistin davasını bir kayboluştan diğerine sürüklediğini belirtti.

Oslo Anlaşması'nın Filistin halkını boğduğunu söyleyen Hamas, anlaşma uyarınca işgalcilerin Filistin halkına ticari ve ekonomik kuşatma uyguladığını, Filistinlilerin günlük hayatlarının ayrıntılarına müdahale eder hale geldiğini bildirdi.

Oslo Anlaşması'yla Filistin topraklarının yüzde 78'inden tek bir kalemde vazgeçildiğini hatırlatan Hamas, işgalci düşmanla barış peşinde koşanların emaneti taşıma ehliyetine sahip olmadıklarını açıkladı.

Hamas, Oslo Anlaşması'nın Filistin direnişinin benimsediği "Güç kullanılarak gasp edilen haklar ancak güç kullanılarak geri alınır" ilkesinin doğruluğunu bir kez daha ispat ettiğini ifade etti.