Hamas Liderlerinden Şeyh El-Fera Toprağa Verildi

Hamas Hareketi, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Han Yunus'un önde gelen şahsiyetlerinden ve alimlerinden Hamas lideri "Ebu Muhammed" Şeyh Süleyman Nasrullah El-Fera'nın bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında dünyaya gözlerini yumduğunu açıkladı.

Bildiride, Şeyh Süleyman El-Fera'nın ömrünü eğitim ve cihat yolunda hizmetle geçirdiği ve yüzlerce mücahit yetiştirdiği ifade edildi.

Hamas Hareketi bildiride ayrıca El-Fera'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına da başsağlığı diledi.

Şeyh Süleyman El-Fera'nın birçok önemli görevde bulunduğu ve son olarak Han Yunus'ta Vakıflar Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi.

El-Fera'nın bugün öğle namazının ardından Han Yunus'ta toprağa verildiği, cenaze törenine Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, hareketin Gazze'deki lideri Yahya Es-Sinvar ve çok sayıda Hamas liderinin katıldığı belirtildi.

Cenaze töreninde konuşan Heniyye, "Bugün Filistin halkının simge isimlerinden birine veda ediyoruz" diyerek, El-Fera'nın hayat hikayesini okuyan ve onunla birlikte yaşayanların yüce bir şahsiyetin kaybedildiğinin farkında olduğunu söyledi.

Heniyye, El-Fera ailesine ve Han Yunus halkına başsağlığı dilerken, milletvekili Yunus El-Estal da cenaze törenine katılanlara El-Fera'nın cihadını ve hizmetlerini anlattı.