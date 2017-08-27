Hamas Liderlerinden Şeyh El-Fera Toprağa Verildi
İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın Han Yunus kentindeki liderlerinden Şeyh Süleyman El-Fera'nın bu sabah (27 Ağustos Pazar) erken saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.
Hamas Hareketi, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Han Yunus'un önde gelen şahsiyetlerinden ve alimlerinden Hamas lideri "Ebu Muhammed" Şeyh Süleyman Nasrullah El-Fera'nın bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında dünyaya gözlerini yumduğunu açıkladı.
Bildiride, Şeyh Süleyman El-Fera'nın ömrünü eğitim ve cihat yolunda hizmetle geçirdiği ve yüzlerce mücahit yetiştirdiği ifade edildi.
Hamas Hareketi bildiride ayrıca El-Fera'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına da başsağlığı diledi.
Şeyh Süleyman El-Fera'nın birçok önemli görevde bulunduğu ve son olarak Han Yunus'ta Vakıflar Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi.
El-Fera'nın bugün öğle namazının ardından Han Yunus'ta toprağa verildiği, cenaze törenine Hamas Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, hareketin Gazze'deki lideri Yahya Es-Sinvar ve çok sayıda Hamas liderinin katıldığı belirtildi.
Cenaze töreninde konuşan Heniyye, "Bugün Filistin halkının simge isimlerinden birine veda ediyoruz" diyerek, El-Fera'nın hayat hikayesini okuyan ve onunla birlikte yaşayanların yüce bir şahsiyetin kaybedildiğinin farkında olduğunu söyledi.
Heniyye, El-Fera ailesine ve Han Yunus halkına başsağlığı dilerken, milletvekili Yunus El-Estal da cenaze törenine katılanlara El-Fera'nın cihadını ve hizmetlerini anlattı.
HABERE YORUM KAT