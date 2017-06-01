Hamas, İsrail'in İşgal Projesini Şiddetle Reddediyor

Hamas'tan, Kudüs'teki işgal projesine ilişkin İsrail hükümeti tarafından onaylanan bir dizi kararın kabul edilemeyeceği açıklaması geldi.

Kudüs İşleri Dairesi Müdürü Ahmed Ebu Halebiyye, düzenlediği basın toplantısında, "İşgal makamlarının, Burak Duvarı'nın (Ağlama Duvarı) olduğu bölgede geniş altyapı çalışmaları ile Kudüs'e teleferik projesinin hedeflediği inşaat planını şiddetle reddediyoruz." dedi.

İşgal proje inşasının bölgedeki İslam tarihi eserlerini değiştirerek yerlerine Yahudilere ait motiflerin alacağını ifade eden Ebu Halebiyye, ayrıca Kudüs'teki Eski Belde'nin güney kısmına el konulacağı ve tarihi eserlerin yok edileceğini kaydetti.

Ebu Halebiyye, İsrail'in uygulamak istediği projenin, Kudüs'te izlediği politikaya çekinmeden açıkça devam ettiği ve BM kararlarını ihlal ettiği anlamına geldiğini belirterek, yeni projenin, İsrail'in uluslararası kararları önemsemediğinin göstergesi olduğunu aktardı.

İsrail'i Kudüs ile Müslüman ve Hristiyanlara ait eserlere yönelik ihlallerin yol açacağı sonuçlar konusunda uyaran Ebu Halebiyye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile BM'den İsrail tehlikesine acilen müdahale edilmesini istedi.