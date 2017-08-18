Hamas: İşgalcinin Direnişçilerin Evlerini Yıkması Direnişi Durduramaz

Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Husam Bedran siyonist işgal yönetiminin Batı Yaka bölgesinde direnişçilerin evlerini yıkma yönteminin başarısız bir yöntem olduğunu, direnişin gençlerini mücadelelerinden alıkoyamayacağını ifade etti. Bedran, Filistin halkını da evleri yıkılan ailelerle dayanışma içinde olmaya, yıkılan evleri yeniden inşa için yardımlaşmaya çağırdı.

Husam Bedran, bugün (18 Ağustos Cuma) yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan basın açıklamasında siyonist işgal rejiminin bu haftanın başından itibaren Deyr Ebu Meş'al, Kuber ve Silvad'da beş direnişçinin evini yıktığına dikkat çekerek bu yıkımların Filistin halkının direniş konusundaki azmini ve işgal rejimine karşı kararlı tutumunu artıracağını vurguladı.

Bedran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İşgal yönetimi bu siyaseti daha önce de izledi. Fakat kahraman direnişçilerimizden ve onların onurlu ailelerinden kendisine, toplu cezalandırmanın ve evleri yıkmanın Filistin halkının özgürlük hakkını alma ve ne pahasına olursa olsun işgal çöpünü temizleme konusunda kararlılığını daha da artıracağı mesajı verildi."

Bedran açıklamasında Filistin halkının bütün kurumlarını evleri yıkılan ailelerin evlerini yeniden inşa ve Filistin halkının direnişine destek için gereken gayreti göstermeye çağırdı.