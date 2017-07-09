"Hamas ile İsrail Arasında Yeni Bir Esir Takası Anlaşması Yakın"

Siyonist işgal rejiminde yayınlanan Yediot Ahranot gazetesi, Hamas hareketine yakın gazetecilerin yeni bir esir takası anlaşması çerçevesinde yapılan görüşmelerin birinci aşamasını teşkil eden askerlerin akıbetiyle ilgili bilgi paylaşımının bittiğini iddia ettiklerini yazdı.

Gazetenin kaynaklarına göre birinci aşaması biten yeni takas anlaşması daha önce gerçekleşen Şalit anlaşmasına benziyor. O dönemde Hamas’ın Şalit’in durumuyla ilgili video görüntüsü yayınlaması üzerine işgal rejimi ilk etapta kadınları, ikinci aşamada ise binden fazla esiri serbest bırakmıştı.

Yediot Ahranot’un haberinde, işgal rejiminin Şalit anlaşmasında özgürlüğe kavuşan esirlerden tekrar tutukladığı esirleri serbest bırakmasına karşılık Hamas’ın elindeki askerlerle ilgili görüntüleri yayınlayacağı bilgisine yer verildi.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, Hamas’ın elinde Hadar Goldin ve Shaul Oron’un dışında iki esirin daha olduğunu belirterek, Hamas’ın bunlara karşılık İsrail zindanlarındaki bütün esirleri özgürleştirebileceğini iddia etti.

Kaynaklar, Hamas hareketinin vereceği ön bilgilere karşılık zindanlardaki Filistinli esir çocukların, kadınların ve vekillerin serbest bırakılmasını talep ettiğine dikkat çekerek, bilgi verme süreci ve buna bağlı olarak talep edilen esirlerin serbest bırakılmasının önümüzdeki üç ay içinde gerçekleşeceğini, bu konuda arabulucuların ise Mısır, Rusya ve BM koordinatörünün olduğunu ifade etti.

Yeni esir takası anlaşmasının ikinci bölümünün çok pahalı olacağını belirten gazete, bunun Mervan El-Bergusi, Ahmed Saadat ve Kudüslü esirleri de kapsayacağını, İsrail’in takas için Hamas’ın ön şartını kabul ederek yeniden tutuklanan 53 eski esiri vermeyi taahhüt ettiğini kaydetti.