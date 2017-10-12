Hamas İle Fetih Uzlaşmaya Vardı

Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, "Heniyye, Hamas ile Fetih'in, Mısır'ın ara buluculuğunda, sabah saatlerinde anlaşmaya vardığını ilan ediyor." ifadesini kullandı. Nunu, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Filistinli kaynaklar ise Fetih ile Hamas'ın öğle saatlerinde anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

Mısır ara buluculuğundaki uzlaşı görüşmeleri geçen salı günü başlamıştı.