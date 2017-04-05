Hamas Han Şeyhun'da Gerçekleştirilen Katliamı Kınadı

»Ana Sayfa»Filistin
05.04.2017 21:41
Hamas Han Şeyhun'da Gerçekleştirilen Katliamı Kınadı
İslami Direniş Hareketi (Hamas), İdlib kırsalındaki Han Şeyhun bölgesine gerçekleştirilen ve kimyasal silah kullanılan saldırıyı kınadı.

Hamas Hareketi yayınladığı bildiride, Suriye halkını hedef alan toplu katliamları ve özellikle de İdlib kırsalındaki Han Şeyhun'da gerçekleştirilen ve kimyasal silah kullanılan korkunç katliamı kınadığını ifade etti.

Bildiride, Suriyelilerin kanının dökülmesine son verilmesi ve masum sivillerin hedef alınmaması, katliamdan ve yıkımdan korunması çağrısı yapıldı.

İdlib Sağlık Müdürlüğü, sarin gazıyla Han Şeyhun kentine düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 100 kişinin öldüğünü ve 400 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Suriye rejimi güçlerinin Han Şeyhun'a kimyasal silahla saldırı düzenlediğini açıkladı.

FİEM

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