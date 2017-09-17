Hamas, Gazzede'ki Yönetimi Lağvetti

İslami Direniş Hareketi (Hamas), bu sabah (17 Eylül Pazar) yaptığı açıklamada, Gazze'deki Hükümet İdare Komitesi'ni lağvettiğini duyurdu.

Hamas Hareketi, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Rami El-Hamdallah başkanlığındaki uzlaşı hükümetini Gazze'ye gelerek görevine başlamaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Hamas Hareketi ayrıca genel seçimlerin yapılmasını onayladığını, Mısır'ın 2011 Kahire anlaşması ve diğer anlaşmalar doğrultusunda Fetih Hareketi'yle diyalog çağrısını ve Filistinli tüm grupların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların ardından milli birlik hükümetinin kurulmasını kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Açıklamada, bu kararların Mısır İstihbaratı'nın çabalarına ve Mısır'ın uzlaşının sağlanması için gösterdiği gayrete katkıda bulunmak için alındığı ifade edildi.

Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'de bir haftadır başta Mısır İstihbaratı yöneticileri olmak üzere Mısırlı yetkililerle görüşmeler yürütüyor.