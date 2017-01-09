Hamas, Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Yürüyüşlerle Kudüs Eylemini Kutladı
Hamas taraftarı yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Er-Raşidin Camii, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda yer alan Şehitler Meydanı ve Han Yunus vilayetindeki Polis Camii'nden başladı.
Hamas Hareketi Siyasi Birimi üyelerinden Fethi Hammad, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, Kudüs eyleminin yeni yılın ilk müjdesi olduğunu ifade ederek, Kudüs'ün her yanında zafer sancakları dalgalanmadan Kudüs İntifadası'nın sona ermeyeceğini söyledi.
Hammad, şehit Fadi El-Kanber'in gerçekleştirdiği eylemle işgal rejimiyle ilişkileri düzeltme ve güvenlik koordinasyonu hayallerini yerle bir ettiğini belirtti.
Filistinlilerin yürüyüşler düzenleyerek sevinçlerini dile getirmeye hakları olduğunu kaydeden Hammad, kahramanlar çıkaran Kudüs halkının sabır ve direnişine de övgüde bulundu.
Eylemin işgalcileri korkuttuğunu belirten Hammad, "İşgal rejiminin seçkin askerlerinin eylemde kullanılan kamyonun önünde nasıl kaçıştıklarını hepimiz seyrettik" dedi.
Han Yunus'taki yürüyüşe katılan yüzlerce Filistinli de Filistin bayrakları taşıyarak, direniş ve intifada lehine sloganlar attı.
Hamas liderlerinden Hammad Er-Rakab ise, eylemin işgalcilerin cinayetlerine ve ihlallerine misilleme olduğunu ifade etti.
FİEM
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Tetiği Çeken Müslüman İse Terörist, Değilse Meczup!
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!
- Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
- Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!
- CHP’nin Meclis Önündeki "Sivil Polis" Provokasyonu Tutmadı
- “Irak’ta 1 Milyondan Fazla Kadın Dul Kaldı”
- Mülteciler Donarak Hayatını Kaybetti!
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- Siyonist Diplomattan İngiliz Parlamenterlere Kumpas Planı
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
- “Irak’ta 1 Milyondan Fazla Kadın Dul Kaldı”
- Mısır Halkı Zor Durumda: Sisi'ye Güvenmiyoruz!
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim