Hamas, Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Yürüyüşlerle Kudüs Eylemini Kutladı

Hamas taraftarı yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Er-Raşidin Camii, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda yer alan Şehitler Meydanı ve Han Yunus vilayetindeki Polis Camii'nden başladı.

Hamas Hareketi Siyasi Birimi üyelerinden Fethi Hammad, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, Kudüs eyleminin yeni yılın ilk müjdesi olduğunu ifade ederek, Kudüs'ün her yanında zafer sancakları dalgalanmadan Kudüs İntifadası'nın sona ermeyeceğini söyledi.

Hammad, şehit Fadi El-Kanber'in gerçekleştirdiği eylemle işgal rejimiyle ilişkileri düzeltme ve güvenlik koordinasyonu hayallerini yerle bir ettiğini belirtti.

Filistinlilerin yürüyüşler düzenleyerek sevinçlerini dile getirmeye hakları olduğunu kaydeden Hammad, kahramanlar çıkaran Kudüs halkının sabır ve direnişine de övgüde bulundu.

Eylemin işgalcileri korkuttuğunu belirten Hammad, "İşgal rejiminin seçkin askerlerinin eylemde kullanılan kamyonun önünde nasıl kaçıştıklarını hepimiz seyrettik" dedi.

Han Yunus'taki yürüyüşe katılan yüzlerce Filistinli de Filistin bayrakları taşıyarak, direniş ve intifada lehine sloganlar attı.

Hamas liderlerinden Hammad Er-Rakab ise, eylemin işgalcilerin cinayetlerine ve ihlallerine misilleme olduğunu ifade etti.

FİEM