“Hamas Filistin’in Değerlerinden Hiçbir Zaman Vazgeçmeyecek”

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe’nin (Büyük Felaket) 69. yılı münasebetiyle Hamas tarafından Gazze’de program düzenlendi.

Burada konuşan Hamas’a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar, “Değerler dinimizin bir parçasıdır. Hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Müslüman ve Hristiyan tüm Filistinlilerin hakkını savunacağız. Kutsallarımız ve toprağımızın bir karışından dahi vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Hamas’ın hiçbir zaman silahını da bir kenara koymayacağını dile getiren ez-Zehhar, “Filistin’in kutsallarını korumak görevimizdir. Filistin’in her karışını özgürleştirene kadar mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de Siyonist İsrail’in, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs’ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.