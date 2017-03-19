Hamas: BM Raporu Geri Çekmekle İsrail’i Yeni Cinayetlere Teşvik Etti

Hamas, BM’nin Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı ırkçı saldırı ve zulmüyle ilgili ESCWA’nın hazırladığı raporu geri çekmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

İslamî Direniş Hareketi (Hamas), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Siyonist işgal rejiminin Filistin halkına yönelik yaptığı ırkçı saldırı ve zulmüyle ilgili ESCWA’nın hazırladığı raporu geri çekmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek, Guterres’in bu tavrıyla Amerika ve İsrail’in şantaj ve baskılarına boyun eğdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Hamas sözcüsü Fevzi Burhum, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef’in raporu geri çekmeyi reddederek, işgalcinin ırkçı bir rejim olduğunu ve savaş suçu işlediğini ifade etmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Guterres’in aldığı kararın işgalciyi Filistin halkıyla kutsallarına karşı daha fazla cinayet işlemeye teşvik edeceğini hatırlatan Burhum, “BM Genel Sekreterine yakışan, hazırlanan raporu kabul etmesi, işgalciye karşı bunun gereğini yapması ve Filistin halkına insaflı davranmasıydı” dedi.

Siyonist işgal rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına karşı sürdürdüğü ırkçı tutumla ilgili BM’ye bağlı ESCWA kuruluşu hazırladığı raporda, işgal rejiminin ırkçı bir rejim olduğunu belirterek, Güney Afrika’da siyahilere karşı sürdürülen ırkçı politikaların son bulmasıyla 1994’te çalışmaları sonlandırılan BM’nin Irkçılıkla Mücadele Komisyonu ile BM Irkçılıkla Mücadele Merkezi’nin tekrar canlandırılması çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail’in sert tepki gösterdiği raporun geri çekilmesi için BM Genel Sekreterine yaptıkları neticesinde BM Genel Sekreteri Halef’ten raporu geri çekmesini istedi.

Bunun üzerine basın toplantısı yapan Halef, raporu geri çekmeyeceğini ifade ederek, istifa ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İsrail’in bir grubun bir başka gruba hegemonya kurmak için bir rejim kurduğunu belirten Halef, raporun bu konuda kesin deliller ortaya koyduğunu, dolayısıyla gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

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