Hamas: BM Güvenlik Konseyi’nin Kararı Filistin Halkının Zaferidir

»Ana Sayfa»Filistin
24.12.2016 22:43
Hamas: BM Güvenlik Konseyi’nin Kararı Filistin Halkının Zaferidir
İslamî Direniş Hareketi (Hamas), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işgalci İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşkeleri yasa dışı kabul eden ve derhal durdurulmasını isteyen kararının Filistin halkının zaferi olduğunu b

BMGK’nın dünkü tarihi kararıyla ilgili açıklama yapan Abdullatif El-Kanu’, “Karar Filistin halkının zaferidir. Bu karar Filistin halkının bu topraklardaki hakkını güçlendirdi. İşgali ve yerleşimi mahkûm eden her türlü kararı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine kararı değerlendiren Hamas sözcüsü, alınan kararın hayata geçirilmesi, yeni hiçbir yerleşke inşaatına izin verilmemesi ve uluslararası kanunlara göre işgalin de sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Hamas sözcüsü El-Kanu’, işgalin ve yerleşim birimlerinin yasa dışı olduklarını hatırlatarak bunların uluslararası hukuk ve kararlara da aykırı olduğunu kaydetti.

Hamas yaptığı açıklamada, BMGK’da filistin halkı lehine oy veren ve işgal politikasını reddeden ülkelere teşekkür ederek, işgali sonlandırmak için Filistin’in adil davasına daha fazla destek vermelerini istedi.

BMGK 36 yıldır ilk kez Amerika’nın çekimser oy kullanması sonucu ezici çoğunlukla İsrail’i mahkum eden bir karar aldı. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı yerleşim alanlarını yasa dışı kabul eden BMGK, yerleşim birimi inşasının derhal durdurmasını istedi.

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