Hamas, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’ne Tepki Gösterdi!

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, “Washington’un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in Hamas’a saldıran ve terör örgütü olarak nitelendiren açıklamalarını reddediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AA’da yer alan habere göre, Haley’in açıklamalarını “tehlikeli” olarak niteleyen Kanu, şunları kaydetti:

“Hamas’ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail’e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkârı demektir.”

Hamas’ın meşru bir amaç taşıdığını vurgulayan Kanu, “Hamas, işgale karşı direnen bir ulusal kurtuluş hareketidir. Hamas’ı terörle özdeşleştirme yönündeki bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Hamas Hakkındaki Açıklamaları

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, salı günü “İsrail-Filistin sorunuyla” ilgili BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen oturumda, Hamas’ın “terör örgütleri” listesine alınması ve Hamas’a destek veren ülkelerin cezalandırılması gerektiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen zirvede, Hamas’ın Orta Doğu’nun güvenliği için “ciddi tehdit” oluşturan örgütlerden biri olduğunu ileri sürmüştü.