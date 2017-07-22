Hamas: Abbas’ın İşgalciyle İlişkileri Dondurma Kararının Bir Anlamı Yok

İslamî Direniş Hareketi (Hamas), Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas Siyonist işgal rejimiyle güvenlik koordinasyonuna son vermeden ve Batı Yaka’da direnişi rahat bırakıp işgalciye karşı eylem yapmasına izin vermeden işgalciyle ilişkileri dondurmanın bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Mahmut Abbas’ın Mescidi Aksa’da meydana gelen olayların ardından işgal rejimiyle ilişkileri dondurdukları açıklamasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, “Mahmut Abbas’ın açıklamaları, Gazze’ye yönelik yaptırımları kaldırma, düşmanla güvenlik koordinasyona son verme ve direnişin işgale karşı eylem yapmasına izin vermekle ancak anlam bulur” dedi.

Mescidi Aksa’ya destek için dün bütün Filistin meydanlardaydı. Mescidi Aksa için yapılan etkinliklere saldıran işgal güçleri 3 kişiyi şehit etti ve 400’den fazla kişiyi de yaraladı.

Siyonist işgalcinin vahşi saldırılarına karşı dün Halamiş Yerleşkesine giren bir Filistinli üç kişiyi öldürdü birini de ağır yaraladı.