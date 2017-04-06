Hamas 3 İsrail İşbirlikçisini İdam Etti!

​​​​​​​Hamas yönetimi Gazze’de İsrail ile işbirliği suçundan mahkum edilen 32, 42 ve 55 yaşlarında olan 3 Filistinli’yi idam etti.

Hamas ailelerinin zor durumda kalmaması için İsrail ile işbirliği yaptıkları için idam edilenlerin isimlerini kamuoyuna açıklamıyor.

Yaklaşık 6 ay ve 1 yıl önce tutuklandıkları düşünülen bu 3 kişinin idam edilmesi geçen ay Hamas’ın önde gelen komutanlarından Mazin Fukaha’nın şehit edilmesinden sonra gerçekleşti. Hamas bu olayda İsrail işbirlikçilerinin önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Hamas geçtiğimiz hafta yaptığı bir çağrıyla İsrail ile işbirliği yapanlara teslim olmaları ve suçlarını itiraf etmeleri karşılığında af önerdi.