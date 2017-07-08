Hamas, 120 Bin Öğrenciyle Yaz Kampı Programını Başlattı

İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’a bağlı Yaz Kampları Yüksek Komitesi, 120 bin kız ve erkek öğrencinin katılımıyla bu yılki yaz kampını “Kudüs için yoldayız” sloganıyla başlattıklarını duyurdu.

Yaz kampının başlamasıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamas liderlerinden Usame El-Muzeyni, Hamas’ın yaz kamplarıyla Filistin’in özgürlüğü için bir nesil yetiştirmek istediği gibi, yeni nesilleri İslamî düşünce ve ahlakla büyütmek istediğini söyledi.

Yaz kursları için seçtikleri “Kudüs için yoldayız” sloganının Hamas’ın yönünün Kudüs ve Filistin’e dönük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Konuşmasında gündeme getirilmek istenen Büyük Gazze projesine karşı oldukları gibi, işgalcinin Filistinlileri başka yerlerde yerleştirme planını da tamamıyla reddettiklerine dikkat çeken El-Muzeyni, ümmetten pusulasını Kudüs’e ve Filistin’e çevirmesini istedi.

Mahmut Abbas’ın Gazze’ye yönelik uygulamalarını kınayan Hamas lideri, Abbas’ın kendi halkına zulmetmesi yerine Batı Yaka’nın şehir, köy ve beldelerine baskın yaparak terör estiren işgal güçlerine karşı kararlar alması gerektiğini hatırlattı.