Hamaney’den Bağdat Rejiminin Kürt Politikasına Tam Destek

Lübnan Hizbullahı’na yakın Al-Akhbar’da yer alan habere göre, İran’ın sınır dışı cinayet şebekesi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Hamaney’in İbadi’ye yazdığı mektubu Bağdat’a iletti.

Hamaney’in İbadi’ye gönderdiği mektupta, Tahran’ın Kerkük’teki petrol rafinerileri ve öncelikli kurumların kontrolü için Bağdat yönetimine “tam destek” verdiği ifade edildi.

Bağdat’ın Erbil’e karşı tüm girişimlerinin desteklediği ifade edilen haberde, Kasım Süleymani’nin Bağdat’a giderek, mektubu İbadi’ye teslim ettiği kaydedildi.

Haberde, “Kasım Süleymani, Bağdat yönetimi, sabırla davranarak bu krizi aşacaktır” dediği belirtilerek şöyle denildi:

“Tahran, Erbil ve Bağdat arasında yaşanan krize yönelik İbadi’ye gerekli yardımı yapacağını vurguluyor. Tahran ayrıca, Erbil’in inadı karşısında, Bağdat’a Türkiye ile işbirliğinin sağlanması konusunda siyasi destek sunmaya hazır.”