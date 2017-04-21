Hamaney’den Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Veto
İran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Ahmedinejad, Hamaney’den veto yedi.
19 Mayıs'ta İran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın adaylığının Hamaney tarafından veto edildiği İran Devlet Televizyonu tarafından duyuruldu.
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