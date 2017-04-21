Hamaney’den Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Veto

»Ana Sayfa»İran
21.04.2017 02:59
Hamaney’den Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Veto
​​​​​​​İran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Ahmedinejad, Hamaney’den veto yedi.

19 Mayıs'ta İran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın adaylığının Hamaney tarafından veto edildiği İran Devlet Televizyonu tarafından duyuruldu.

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