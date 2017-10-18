Hamaney ve Humeyni'nin Fotoğrafları Kerkük İl Meclisi'nde

Kerkük İl Meclisi'nde bir Haşdi Şabi mensubu tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haşdi Şabi mensubu videoda küfür, hakaret ve tehditler savuruyor. Ancak videoda tehditlerden çok, Ali Hamaney ve humeyni'nin fotoğrafının bulunması dikkat çekiyor.

Haşdi Şabi mensubu, peşmergeye yönelik, “Haşdi Şabi karşısında duramazsınız. Adamlarınız nerede? Parti binalarının yanı sıra Kerkük Valiliği ve bütün kamu kurumlarını ele geçirdik. Ayrıca bütün petrol kaynakları ve tesislerini ele geçirdik” sözlerine bulunuyor.