Hama’da Muhaliflerden Rejim Ordusuna Büyük Saldırı

Suriyeli muhalif gruplardan Tahriru’ş Şam Heyeti’nin Hama’nın kuzeyinde Esed rejimi güçlerine karşı sürdürdüğü operasyon devam ediyor. Pazar günü, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre muhaliflerin Hama kuzeyindeki Ebu Dali, Tel Makta ve Müşeyrife isimli yerleşim yerlerini ele geçirdiği ifade edildi. Tahriru’ş Şam’ın Hama kuzeyindeki Ebu Dali’ye saldırdığı anlar kameralara yansıdı:

Önceki gün rejim güçlerinin kuşatma altında kaldığı Ebu Dali bölgesi de muhalif güçlerin kontrolüne girdi.

Tahriru’ş Şam savaşçılarının Ebu Dali köyünde

Tahriru’ş Şam Heyeti’nin bölgeye düzenlediği operasyon sırasında kaydedilen görüntülerde muhaliflerin saldırısının ardından rejim güçlerinin dağılarak onlarca askerin mevzilerini terk ettiği görülüyor.

Suriyeli gazeteci Ebu Ömer yoğun çatışmaların ve bombardımanın yaşandığı bölgede:

Bölgede rejim güçlerinden çok sayıda askeri ekipman ve mühimmat ele geçirildiği dile getirildi.

Kaynak: Mepa News