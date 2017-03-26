Hama’da Karşı Saldırıya Geçen Esed Güçleri Püskürtüldü!

Direnişçilerin Hama’daki ilerleyişini durdurmak için karşı saldırıya geçen Esed güçlerinin direnişçiler tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçiler tarafından son bir haftadır yoğun bir şekilde operasyonlar düzenlenen Hama’da Esed güçleri, direnişçilerin ilerleyişini durdurmak için çalışıyor.

Islah Haber’de yer alan habere göre, kaybettiği yerleri geri almak için karşı saldırıya geçen Esed güçlerine direniçiler tarafından karşılık verildi ve söz konusu saldırı püskürtüldü.

Öte yandan, direnişçilerin ilerleyişini durdurmak isteyen Esed güçleri, Hama’daki sivil yerleşim yerlerini varil bombalarıyla gelişigüzel bir şekilde bombalıyor.