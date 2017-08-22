Hama'da Hava Saldırıları: 50 Sivil Hayatını Kaybetti!

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar dün gece geç saatlerde, Suriye'nin Hama ilinin doğusunda yer alan IŞİD'in kontrolündeki Ruveyda ve Musteriha köylerini misket bombalarıyla hedef aldı.

Bombardımanlarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bölgede tıbbî müdahale imkânı bulunmadığından yaralıların tedavi edilemediğini aktardı.