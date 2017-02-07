Hama’da Esed Güçleri İle Direnişçiler Arasında Esir Değişimi Yapıldı

Suriye'nin kuzey batısındaki Hama kentinde, Esed güçleri ile direnişçiler arasında esir takası yapıldı.

Esed rejimi çocuk ve kadınlardan oluşan 55 esiri direnişçilere, direnişçilerde de çocuk ve kadınlardan oluşan 54 kişiyi rejime teslim etti.

Takas edilen kişiler Suriye Kızılayına ait araçlar ile taşındı.

Direnişçilerin Esed rejimine teslim ettiği esirlerin, daha önce IŞİD'in elinde olduğu, Lazkiye kırsalında 3 yıl 2 ay önce direnişçiler ile IŞİD arasındaki çatışma sonrası IŞİD’ın bölgeden çekilmesi üzerine direnişçilerin elinde kaldığı öğrenildi.

Esed rejiminin direnişçilere teslim ettiği esirler arasında, Free20Campaign kampanyası kapsamında "siyasi kadın tutuklu" olarak serbest bırakılması istenen Reşa Çorbacı ve 4 çocuğu da bulunuyor. Çorbacı 2014'te Şam'da pasaport almaya gittiği sırada tutuklanmıştı.

Esir değişiminin direnişçilerin bölgesinde çalışan Esir İşleri Kurumu tarafından organize edildiği kaydedildi.