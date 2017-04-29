Hama’da En Az 3 Sivil Savunma Görevlisi Katledildi!

Hama’daki sivil savunma yetkililerinden Ahmed Mikdad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Hama’nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde sivil savunma merkezine nüfuz edici bombayla saldırdı.” dedi.

Saldırıda 3 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bazı görevlilerin de yaralandığını ifade eden Mikdad, “Sivil savunma merkezine düzenlenen hava saldırısında merkezin tüm araçları hasar gördü. Merkez de kullanılmaz hale geldi.” ifadesini kullandı.

Mikdad, saldırı sonucu sivil savunma ekipinden 5 çalışanın kayıp olduğunu ve akıbetlerinden endişe ettiklerini kaydetti.