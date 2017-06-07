Hama'da 10 Kişilik Aile Rus Saldırısında Hayatını Kaybetti

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

Esed-Rus savaş uçakları, Hama kasabasında Kafarzeita kasabasında bir dizi hava saldırısı başlatmasının üzerinden henüz saatler geçtikten sonra Rus savaş uçakları Oqeirbat'da kanlı bir hava saldırısı düzenledi.

Esed'in el-Hamyat köyündeki askeri bariyerlerinin topçu ve roketlerle hedefleyerek Kafarzeita'yı saldırdığı ve bunun da maddi hasar ve yangın çıkardığı öğrenildi.

Rus-Esed uçaklarının Pazartesi günü Hama'nın doğu kırsalında Oqeirbat, Hamada Ömer, Suha, Ebu Huvadid, Ebu Hanyaya ve Kalib-Thawr kasabalarında 150'den fazla hava saldırısı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Uçaklarda, düzinelerce yangın bombasına ek olarak, vakum ve fosfor bombaları kullanıldı ve uluslararası yasaklı silahların geniş arazileri ve yoğun nüfuslu mahalleleri saran yangınlara neden olarak bir dizi sivilin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğu görüldü.

Bu arada, Rus savaş uçakları, Esed'in Humus'taki Talbiseh kasabasına yaptığı saldırılardan kaçan ve kuzeydeki Hama kasabasına sığınan 10 kişiden oluşan bir ailenin tamamının ölmesine sebep olan bir saldırı da yaptı.

Hama'nın kuzey bölgelerinin, 5 Mayıs 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan ve Rusya, Türkiye ve İran arasında düzenlenen "şiddetsiz bölge" anlaşması kapsamında olması bekleniyor.

Rusya Today'e göre, anlaşmanın amacı "şiddete derhal son vermek, insani durumu iyileştirmek ve Suriye'deki siyasi uzlaşmayı ilerletmek için uygun koşullar yaratmak" şeklinde belirlenmişti.

Ancak, OrientNews'te yer alan habere göre anlaşmanın 6 Mayıs'ta gece yarısı bittikten kısa bir süre sonra, Esed rejimi ve onların müttefiki olan Rus güçleri ve İran'ın liderliğindeki yabancı Şii militanlar tarafından ihlal edildiği görüldü.