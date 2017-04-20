Hama Havalimanını Hedef Alan Muhaliflerden Esed ve İran’a Darbe

»Ana Sayfa»Suriye
20.04.2017 13:00
Hama Havalimanını Hedef Alan Muhaliflerden Esed ve İran’a Darbe
Suriye’deki silahlı muhaliflerden Ceyş-u Nasr grubu, grad füzeleri ile hedef almaları sonucu Hama Hava Limanı’nı kullanılamaz hale getirdiklerini duyurdu. 

Grubun basın sözcüsü yaptığı açıklamada, füzeler ile askeri hava üssü olarak kullanılan Hama Hava Limanı’nı hedef aldıklarını, operasyon sonunda sonucu bir savaş uçağını ve cephane deposunu imha edildiği belirtildi.  

Saldırıda ayrıca gözetleme kulesi ve İranlı üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu operasyon odasının da bombalandığı ifade edildi.  

Hama havalimanı Esed güçleri için büyük önem arz ediyor. Buradan kalkan uçak ve helikopterler ile Hama kırsalı ve İdlip’teki muhaliflerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor.

Kaynak: Fetih Medya

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