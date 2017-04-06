Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?

​​​​​​​Köprü ve otoyolların yapımı ve geçiş ücretleri ile ilgili tartışmalara dair neredeyse hiç konuşmayan hükümet yeni bir zam hazırlığında mı?

Karar gazetesindeki köşesinde İbrahim Kahveci hükümetin köprü ve otoyollarla ilgili ortaya çıkan açığı kapatma adına dolaylı zam ve bazı araçları güzergah zorunluluğu getirmeyi düşündüğünü yazmış.

Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlenecek / İbrahim Kahveci

“Hükümetin yerinde olsaydım ne yapardım?

Özellikle demokrasi destanı yazan Türk Halkına daha rahat bir yaşam için tüm imkanları seferber ederdim. Mesela, 15 Temmuz sonrası tek kuruş kamu zammı yapmazdım.

Örneğin, akaryakıt vergisini 20 kuruş artırarak toplumunun maliyetini artırmazdım.

Örneğin, doğalgazda dünyada yüzde 60 düşen fiyatları, en az yüzde 25-35 arası indirimle bu Halkın hizmetine sunardım.

Örneğin, doğalgazdaki bu indirim ile elektrik maliyetlerindeki düşüşü de yüzde 10-15 indirimle halkın kahramanlık hikayesine hediye ederdim.

Örneğin, enerji maliyetlerindeki büyük düşüşü sanayiciye de indirim fırsatı olarak verip, genel bir fiyat indirimi kampanyasına dönüştürürdüm.

Örneğin, genel indirim kampanyası ile adete silinecek olan enflasyondan dolayı bankaların faizleri de hızla düşürmesine imkan sağlar ve ucuz kredini kapısını aralardım.”

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Bu satırları 17 Ekim 2016’da yazmıştım. Hatta bakın daha neler eklemişim o yazıya:

“15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası ortaya çıkan “Milli Birlik Gücü”nü bu ülke için en büyük güç olarak dile getirdim. Bir demokrasi ve özgürlük gücü olarak, hukuk ve adalet ekseninde yeniden oluşuma imkan sağlar sandım. Ama Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi “at izi, it izine karışırken” demokrasi, hukuk ve adalet kredi notlarının kırılmasında da ana neden oldu.”

Bu yazılardan sonra ne oldu?

Doğalgazda ve elektrik fiyatlarında indirim beklerken, elektrikte indirim yerine zam oldu. Ama zam da bir çok iş gibi yeni modaya uygun olarak örtülü gerçekleşti. Kasım-Aralık 2016’da yaşanan elektrik krizi ile 2 milyon 700 bini aşan serbest tüketiciler artık 16-18 kuruştan elektrik alamaz oldu. Onların fiyatları yüzde 20 civarı zamla 20-21 kuruş sınırına yükseldi.

Mesela 15 Temmuz Şehitler köprüsünün geçiş ücreti de 4,75 liradan, yüzde 48 zamla 7,00 liraya yükseltildi. Aynı zam Rahmetli Turgut Özal’ın yaptırdığı Fatih Sultan Mehmet köprüsüne da uygulandı. Oysa her iki köprüden geçiş ücreti 2015 yılında 3,50 liraydı. İki yılda 7,00 liraya yükseldi.

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Yukarıda alıntı yaptığım 17 Ekim 2016 tarihli yazımın başlığı şuydu: “15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Yeni Gişe”

Yazıda şu konu işleniyordu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve açılacak Avrasya Tüneli sonrasında İstanbul’dan karşıya geçişlerde fiyatlar uyuşmuyordu. Yavuz S. S. Köprüsüne ve Avrasya Tüneline verilen araç garantileri ile fiyat farkları, Demirel ve Özal’ın yaptırdığı 1. ve 2. köprülere de zammı gerekli kılıyordu.

Zaten o tarihlerde Ulaştırma Bakanı da “emsallere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ila Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok ucuz” diyerek işaret vermişti.

Bu açıklamalar ve fiyat farklarına baktığımda şu sonuca varmıştım: Türk Halkının büyük kahramanlık gösterdiği 15 Temmuz Şehitler köprüsüne, her konuşmada “bu Halka aşığız, Halka hizmet etmeye aşığız” diyen bir siyasi hareketin Hükümeti büyük zam yapamaz. Daha 1 yıl önce 3,50 liradan 4,75 liraya yükselen geçiş ücretini çok fazla yükseltemez. Bu nedenle köprülere ikinci bir gişe ekleyerek, örtülü zam yapılabilir düşüncesindeydim.

Ama yanıldım...

Hükümet 3,50 liraya geçilen 1. ve 2. boğaz köprülerinin geçiş ücretini 2 yılda yüzde 100 artışla 7,00 liraya yükseltecek zammı yaptı.

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Peki, şimdi durum ne olacak?

Bütün otoyollar ve köprüler gidiş-dönüş olarak fiyatlanıyor. İstanbul’da da son yapılan Yavuz S. S. Köprüsü ila Avrasya Tüneli gidiş ve dönüşte çift taraflı fiyatlanıyor. Ve fiyatlar her iki geçişte de 1. ve 2. köprüye göre iki katın üzerinde.

Her iki geçişte Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile özel sektöre araç garantili yaptırıldı. Yani bu yollardan ve köprülerden araç geçmediğinde (veya az geçtiğinde) Hazinden ödeme yapılıyor.

Ulaştırma Bakanı Sn Ahmet Arslan,15 Temmuz Şehitler Köprüsünün geçişini de “serbest geçiş” sistemi olarak yenileyeceklerini açıkladı. Yani geçişlerde OGS ve HGS bandı olmayacak.

Sanırım bu yenileme esnasında her iki köprüye de çift taraflı ikinci bir gişe eklenecek. Böylece Boğaz köprülerinden ve alt geçişlerden alınan ücret her iki yönde de ücretlenmiş olacak. Şu anda Avrupa yakasına geçişler Yavuz SS Köprüsünde ve Avrasya Tünelinde ücretli iken, 1. ve 2. boğaz köprülerinde ücretsiz. Çift taraflı ücretlendirme ile bu haksızlıkta kaldırılmış olacak. Git 7,00 lira, dön 7,00 lira olarak yeni köprü fiyatları belirlenmiş olacak.

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Aldığım bilgiler ki, umarım beni yanıltır ve Bakanlık beni yalanlar; Osman Gazi Köprüsünde de bir düzenlemeye gidilecek. Buna göre şu anda büyük araçlar çok yüksek fiyattan Osman Gazi Köprüsünü kullanmak yerine, Karamürsel-Gölcük üzerinden Körfezi dolaşıyorlar. Osman Gazi Köprüsünün zararını da azaltmak için tıpkı İstanbul’da yapıldığı gibi, bu araçlara da Körfez geçiş güzergahı yasaklanacak. Sivil yerleşimin yoğun olduğu bu güzergah yerine, büyük araçlar kamusal yaptırım ile Osman Gazi Köprüsünü kullanmak zorunda olacaklar.

Umarım yanılırım; umarım Türk Halkına hizmet aşkı zam olarak sürmez. 3 gün müsade.

KARAR