“Halk Oylamasını Lekelemek İsteyenler Son Kozlarını YSK’da Denediler”

»Ana Sayfa»Gündem
19.04.2017 20:25
“Halk Oylamasını Lekelemek İsteyenler Son Kozlarını YSK’da Denediler”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenler, son şans ve kozlarını YSK’da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) halk oylamasının iptali için yapılan başvuruları reddetmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

“Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” sözünü hatırlatan Bahçeli, kendisinin de “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.” dediğini belirtti.

16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenlerin son şansını ve kozlarını YSK’da denediklerini hatırlatan Bahçeli, “Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, şu paylaşımlarda bulundu:

“16 Nisan’a ‘mühürsüz seçim’ dediler. ‘Tanımıyoruz.’ dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü, YSK verdi, bu bahsi kapadı. Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı. Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz? Kıdemli kaos uzmanları, tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları, boşuna çırpınmasın. 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Bildik bir sözdür, ‘Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.’ Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekileyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sinei millet yaygarası koparması, zilleti mağlubiyetin ifadesidir ki bundan da demokrasi çıkmaz.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!19 Nisan 2017 Çarşamba 13:07
  • Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 11:19
  • YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız19 Nisan 2017 Çarşamba 11:14
  • Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma18 Nisan 2017 Salı 21:49
  • Cumhuriyet Gazetesi Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı18 Nisan 2017 Salı 20:55
  • OHAL'in 3 Ay Daha Uzatılması TBMM'de Kabul Edildi18 Nisan 2017 Salı 20:42
  • YSK'nın 'Mühürsüz Oy Pusulası' Kararının Gerekçesi Açıklandı18 Nisan 2017 Salı 20:36
  • İçişleri Bakanı Soylu: Kaza Hava Şartlarından Dolayı18 Nisan 2017 Salı 20:30
  • AGİT ve AKPM Gözlemcileri PKK Gösterilerine Katılmış18 Nisan 2017 Salı 20:26
  • Tunceli’de Polis Helikopteri Düştü: 12 Kişi Hayatını Kaybetti18 Nisan 2017 Salı 18:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim