Halid Meşal’den Siyonist İsrail’e Mesaj

»Ana Sayfa»Filistin
28.03.2017 14:30
Halid Meşal’den Siyonist İsrail’e Mesaj
Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, "İsrail oyunun kurallarını değiştirmek istiyorsa, hareketin yönetimi askeri ve siyasi kanatlarıyla bu meydan okuyuşu kabul ediyor" dedi.

Gazze’de Cumartesi günü uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha için anma töreni düzenlendi.

Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in, ikamet ettiği Katar'ın başkenti Doha'dan yaptığı konuşmayı törene katılan binlerce Filistinli dinledi.

İsrail’in Fukaha'yı vurarak açık bir mesaj vermek istediğini söyleyen Meşal, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"İsrail oyunun kurallarını değiştiriyorsa, hareketin siyasi ve askeri kanatları bu meydan okuyuşa hazır. Hiçbir şey önemsemiyoruz" ifadelerini kullanan Meşal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İrademiz ve imanımız silahlarından daha güçlü. Savaş bir mücadele alanıdır. Bizi öldürürler, biz onları öldürürüz. Sonunda onları mağlup edeceğiz."

Hamas Hareketi, Fukaha'nın suikasta uğramasından hemen sonra yaptığı açıklamada, buna uygun şekilde "sert bir cevap" vereceklerini belirtmişti.

Mazin Fukaha, Cumartesi günü Gazze kentinin güneyinde silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. Fukaha, işgalci İsrail’in Hamas’ın elindeki askeri Gilad Şalit’i geri alması karşılığında serbest bıraktığı eski bir esirdi.

Kaynak: AA, Al Jazeera , Haksöz-Haber

 

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