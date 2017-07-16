Halid Meşal’dan Türkiye’ye 15 Temmuz Tebriği

Halid Meşal, 15 Temmuz vesilesiyle TRT'de yayınlanan mesajında, Filistin'i unutmayan Türkiye halkıyla ve yönetimiyle gurur duyduklarını ifade etti.

"Türkiye'yle gurur duyuyoruz ve Türkiye'ye vefalıyız. Onun için hayır temenni ediyoruz. Akıllarımız ve kalplerimiz Türkiye'yle. İç ve dış komplolara takılmadan kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini dileriz" diyen Meşal, Türkiye'nin yöneticilerinden Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Gazze'yi ve ümmetin davalarını akıllarından çıkarmamalarını istedi.

Mescid-i Aksa'nın elli yıldır ilk kez kapatıldığını ve ezan okunmasının engellendiğini belirten Meşal, Siyonistlerin gelişmeleri fırsat bilerek Yahudileştirme projelerini hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında Türkiye halkının cesaretine ve birkaç saat içinde darbe girişimini engellemesine işaret eden Meşal, "Bu Türkiye ve bölge için tarihi bir dönemeçtir" dedi.

Türkiye'nin halkların darbe girişimlerinin ve komploların nasıl boşa çıkarılacağına dair cesur ve uygar bir örnek ortaya koyduğunu dile getiren Meşal, Türkiye'nin hedefte olduğunu fakat halkıyla ve yönetimiyle birlikte komploları boşa çıkaracağına inandığını belirtti.