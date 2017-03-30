Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed gitsin mi kalsın mı tekrar bunlara girmeyeceğim ama Beşşar Esed ve İran, Suriye krizinin çözümü önünde büyük bir engel" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Haley, Suriye rejimi istihbaratının muhalif sesleri bulup susturmak için çocuklara bile "kasıtlı ve sistematik işkence" uyguladığını söyledi.

Rejim güçlerinin sistematik şekilde hastaneleri, sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çeken Haley, "Esed rejimi, Rusya ve İran ile Halep'in doğusundaki bütün hastaneleri yok etti. 250 bin insan acı çekti. Bunlar savaş suçudur" dedi.

Rejimin suçlarının Suriye ile sınırlı olmadığını ifade eden Haley, Suriye'deki insan hakları ihlâllerinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci krizine neden olduğunu belirtti.

Haley, "Esed gitsin mi kalsın mı tekrar bunlara girmeyeceğim ama Beşşar Esed ve İran, Suriye krizinin çözümü önünde büyük bir engel. Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanacak kadar ileri giden birisiyle nasıl çalışılabilir, insan merak ediyor" dedi.

Suriye'de istikrar sağlanmadan bölgede de istikrar olamayacağını ve durumun daha da kötüleşeceğini vurgulayan Haley, Suriye krizinin uluslararası bir tehdit olduğunu ve krize çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA