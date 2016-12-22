Halep’ten Tahliye Edilenler İdlib'te Ağırlanıyor

»Ana Sayfa»Suriye
22.12.2016 14:19
Halep’ten Tahliye Edilenler İdlib'te Ağırlanıyor
​​​​​​​İlgili taraflar arasında varılan anlaşma sonucunda Halep’ten güvenli bölgelere yapılan tahliyeler devam ediyor. Tahliye edilen mağdurları İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım malzemeleri ile karşılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yoğun kış şartları altında Halep’ten göçmek zorunda bırakılan mağdurları sıfır noktası denilen Raşidin Bölgesi’nde karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekipleri, önceden hazırlamış oldukları gıda paketlerini anlaşmalar sonucunda Halep’ten tahliye edilen mağdurlara ulaştırıyor.

İHH Acil Yardım Ekipleri’nin yardımlarının yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği (AİD) de ilk yardım müdahalesinde bulunarak durumu ağır olan yaralıları Türkiye’ye sevk ediyor.

Bin kişilik çadırkent Haleplileri bekliyor

Bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Raşidin’de bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, bin kişilik çadırkent kurulumunun tamamlandığını ve Halep’ten göçen mültecilerin en kısa zamanda oraya yerleştireceklerinin müjdesini verdi. Şahin, mağdurları yerleştirdikten sonra da Halepli mültecilere her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. “An itibari ile 25 otobüs ve 700 araç buraya geldi, temenni ediyoruz ki Halep’te artık kimse kalmamıştır” sözleri de Şahin’in sözleri arasındaydı.

Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu Halepli mağdurları, sıfır noktasında yoğun kar yağışı ile birlikte saatlerce bekleyen Suriyelilerin akrabalarına kavuştukları andaki sevinçleri ise gözlerinden okunuyordu. 

Diğer yandan İdlib’de muhaliflerin kontrolü altında bulunan Fua ve Kefarya’daki Şii köyleri de karşılıklı takas sonucunda tahliye edildi. Tahliye edilen Şiilere İHH’nın yardımları da aynı şekilde devam etti.

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