Halep’ten Tahliye Edilenler İdlib'te Ağırlanıyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, yoğun kış şartları altında Halep’ten göçmek zorunda bırakılan mağdurları sıfır noktası denilen Raşidin Bölgesi’nde karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekipleri, önceden hazırlamış oldukları gıda paketlerini anlaşmalar sonucunda Halep’ten tahliye edilen mağdurlara ulaştırıyor.
İHH Acil Yardım Ekipleri’nin yardımlarının yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği (AİD) de ilk yardım müdahalesinde bulunarak durumu ağır olan yaralıları Türkiye’ye sevk ediyor.
Bin kişilik çadırkent Haleplileri bekliyor
Bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Raşidin’de bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, bin kişilik çadırkent kurulumunun tamamlandığını ve Halep’ten göçen mültecilerin en kısa zamanda oraya yerleştireceklerinin müjdesini verdi. Şahin, mağdurları yerleştirdikten sonra da Halepli mültecilere her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. “An itibari ile 25 otobüs ve 700 araç buraya geldi, temenni ediyoruz ki Halep’te artık kimse kalmamıştır” sözleri de Şahin’in sözleri arasındaydı.
Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu Halepli mağdurları, sıfır noktasında yoğun kar yağışı ile birlikte saatlerce bekleyen Suriyelilerin akrabalarına kavuştukları andaki sevinçleri ise gözlerinden okunuyordu.
Diğer yandan İdlib’de muhaliflerin kontrolü altında bulunan Fua ve Kefarya’daki Şii köyleri de karşılıklı takas sonucunda tahliye edildi. Tahliye edilen Şiilere İHH’nın yardımları da aynı şekilde devam etti.
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Altıntaş'ın Anne ve Babasının İfadeleri Ortaya Çıktı
- Siz Demiştiniz Değil mi?
- Emekli İkramiyesi Ödemesini Düzenleyen Tasarı Komisyonda Kabul Edildi
- Siyonist İsrail Polisi Arap Milletvekili Gattas'ı Gözaltına Aldı
- Doğu Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı
- Bu Defa Kemalist Subaylar Yerine ABD'li Eski Elçi Konuştu
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- FETÖ Soruşturmasında 54 Gazetecinin Tüm Malvarlığına El Konuldu
- İslami Hareket Lideri: 'Esed Halep Üzerinden Muhalif Bölgelere Gözdağı Veriyor'
- Elektrik Faturalarında Yeni Dönem
- “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı
- Ankara’da Çocuklar Halep İçin Seferber Oldu
- Can Dündar İçin Yakalama Kararı
- FETÖ Soruşturmasında 54 Gazetecinin Tüm Malvarlığına El Konuldu
- Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Tutuklandı
- Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası
- Esed’in Takvim Kızlarından Rus Kurtarıcılarına Teşekkürler!
- Pelikancı Cemil Barlas İle CHP’li Selin Böke’den Ortak Algı Hareketi
- Fırat Haber Ajansı’nın Müdürü Belçika’da Tutuklandı
- “Moskova Toplantısından Ne Çıktı?”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim