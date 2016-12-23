Halep’ten Hatay’a Getirilen Yaralı Sayısı 199’a Ulaştı
Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 sivil Hatay’a getirildi.
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye’ye sevki sürüyor.
Yaralıların 80’i Çocuk
AA’da yer alan habere göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 199’a ulaştı. Türkiye’ye getirilen yaralıların 80’inin çocuk olduğu belirtildi.
Yaralılardan 81’i il dışındaki hastenelere gönderildi, tedavisi tamamlanan 28 kişi taburcu edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 18’i yaşamını yitirdi.
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