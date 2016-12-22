Halep’ten Hatay’a Getirilen Yaralı Sayısı 182’ye Ulaştı

Halep’in doğusundan tahliye edilerek Hatay’a getirilen yaralı sayısı 182’ye ulaştı.

Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 sivil Hatay’a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye’ye sevki devam ediyor.

Yaralıların 71’i Çocuk

AA’da yer alan habere göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182’ye ulaştı. Türkiye’ye getirilen yaralıların 71’i ise çocuk.

Yaralılardan 80’i il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 23’ü taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 15’i yaşamını yitirdi.