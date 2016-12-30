Halep’ten Getirilen Yaralıların Sayısı 303’e Ulaştı

»Ana Sayfa»Suriye
30.12.2016 12:22
Halep’ten Getirilen Yaralıların Sayısı 303’e Ulaştı
Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tutması nedeniyle Halep’in doğusundan tahliye edilerek Hatay’a getirilen yaralıların sayısı 303’e yükseldi.

AA’nın Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne (BYEGM) dayandırdığı haberine göre, Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye ulaştırıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye’ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı 303’e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 41’i hayatını kaybetti, 104’ü il dışındaki hastanelere nakledildi, 43’ü de taburcu edildi.

Yaralılardan 132’sinin 18 yaşından küçük olduğu kaydedildi.

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