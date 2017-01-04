Halep’ten Getirilen Yaralı Sayısı 381’e Ulaştı
Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve durumları ağır olduğu için Hatay’a getirilen yaralı sayısı 381’e yükseldi.
AA’nın Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne dayandırdığı haberine göre, Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevki devam ediyor.
Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 381’e ulaştı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 59’unun hayatını kaybettiği, 138’inin il dışına sevk edildiği ve 68’inin de taburcu edildiği öğrenildi.
Yaralılardan 177’sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.
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