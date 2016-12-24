Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 210'a Ulaştı

»Ana Sayfa»Suriye
24.12.2016 13:43
Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 210'a Ulaştı
Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 210'a ulaştı.

Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 210 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 210'a ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 88'i ise çocuk.

Yaralılardan 83'ü il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 31'i taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 21'i yaşamını yitirdi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdlib’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü!24 Aralık 2016 Cumartesi 11:19
  • Harim’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü24 Aralık 2016 Cumartesi 02:02
  • Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 200'ü Aştı23 Aralık 2016 Cuma 18:10
  • Kuşatma Altındaki Doğu Guta Halkından Muhaliflere "Birleşin" Çağrısı23 Aralık 2016 Cuma 17:47
  • “Şiiler Hizbullah’ın Suriye’deki Varlığını Sorgulamaya Başladı”23 Aralık 2016 Cuma 12:58
  • Halep’ten Hatay’a Getirilen Yaralı Sayısı 199’a Ulaştı23 Aralık 2016 Cuma 12:38
  • ABD’nin İran’la Anlaşıp Haşdi Şabi'yi Suriye'ye Göndereceği İddia Edildi23 Aralık 2016 Cuma 10:51
  • Doğu Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı23 Aralık 2016 Cuma 01:43
  • İdlib’e Ulaşan Haleplilerin Yaşam Mücadelesi!22 Aralık 2016 Perşembe 18:57
  • Suriye'de Mobil Okullar22 Aralık 2016 Perşembe 14:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim