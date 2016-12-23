Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 200'ü Aştı

Suriye'de, Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı silahlı teröristlerin kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 203 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 203'e ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 83'nün çocuk olduğu belirtildi.

Yaralılardan 36'sının vücutlarında farklı derecelerde yanık bulunduğu aktarıldı.