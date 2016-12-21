Halep'ten 700 Araç ve 20 Otobüslük Yeni Konvoy Hareket Etti

Rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkmak için kontrol noktasında 24 saattir bekleyen 700 özel araç ve 20 otobüs hareket etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'te, kontrol noktasında 24 saattir bekletilen konvoyun bir kısmı Halep'in batısına yöneldi.

Halep'te kuşatma bölgesinde bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin Raşidin'deki kontrol noktasında 24 saattir tuttuğu 700 özel araç ve 20 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına hareket etti.

Buna karşılık, muhaliflerin kuşatmasında bulunan İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 4 otobüslük bir konvoy yola çıktı. Rejim yanlısı yabancı teröristlerin kontrolündeki iki beldeden çıkanlar, rejimin hakimiyetindeki Halep kent merkezinin batısına ilerliyor.

Akşam saatlerinde rejim ve muhaliflerin kuşatmasında olan bölgelerden eş zamanlı tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

Ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. İki ülke aynı zamanda mutabakatın garantörü durumunda.

Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralık'ta yola çıkmış, son konvoyun hareketine kadar çıkarılan Haleplilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e nakledilmişti.

Halihazırda doğu Halep'te kalan son grupların çıkartılması için hazırlıklar tamamlanıyor.

Mutabakata göre, doğu Halep'teki süreç tamamlandığında, Şam'da rejim güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden tahliyeler başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor.

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.