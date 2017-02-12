Halep’teki Su Sıkıntısı Devam Ediyor!

Suriye’nin kuzeyinde, Esed ve işbirlikçileri tarafından işgâl edilen Halep’te yaklaşık olarak 40 gündür su sıkıntısı yaşanıyor.

Geçen yılın aralık ayında, Doğu Halep’ten tahliyelerin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinin kontrolünün Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların eline geçmesinden bu yana, kentteki su sıkıntısının devam ettiği kaydediliyor.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Esed güçleri, Halep’in ana su dağıtım merkezi olan Süleyman el-Halebî isimli istasyonu elinde bulundurmasına rağmen şebekelerden kentteki mahallelere 40 gündür su dağıtımı yapılmıyor.

Kentte yaşayan yaklaşık 2 milyon sivil su sıkıntısı ile mücadele ederken Halep’teki Esed bağlı yetkililerin bu sorun karşısında bahaneler öne sürerek, hiçbir çözüm üretmediği belirtiliyor.

Esed’e bağlı yetkililer ise Doğu Halep kırsalında IŞİD’in kontrolünde bulunan el-Hafsa isimli su istasyonunda yaşanan teknik arıza nedeniyle Halep’in merkezine suyun ulaşmadığını iddia ediyor.

Bir Metreküp Suya Yaklaşık 4 Dolar Ödeniyor

Yaşanan su soruna çözüm bulmak için Esed rejiminin kentteki kuyuları ana su şebekesine bağlayacak bir proje üzerinde çalıştığını belirten yerel kaynaklar, Esed rejimi içerisinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle projenin rafa kaldırıldığını ifade ediyor.

Söz konusu projenin hayata geçmesini engelleyen Esed rejimine bağlı yetkililerin, kentteki su satışlarından yüksek gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Halep’te ayda ortalama 30 bin Suriye lirası (60 dolar) maaş alan bir devlet memurunun, bir metreküp su için yaklaşık 4 dolar ödediği, su kuyularının bulunduğu mahallelerde ise uzun su kuyruklarının oluştuğu ve kuyulardan çıkarılan suyun bidonlarla evlere taşındığı aktarılıyor.

BM’den Halep’e Su Desteği

Görgü şahitleri, Halep’te uzun süredir devam eden su sorunu karşısında harekete geçen Birleşmiş Milletler’in (BM), su kuyularının olmadığı bazı mahallelerde özel su depoları kurduğunu, BM’nin kendi kaynaklarından bu depolara su taşındığını anlattı.

Kentte Elektrik Yok

Suriye’deki savaştan en çok etkilenen şehrin Halep olduğunu ifade eden uzmanlar, Esed güçlerinin tamamen işgâl ettiği şehirde akaryakıt sıkıntısının yaşandığını ve benzin istasyonlarının önlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğunu belirtiyor.

Elektrik istasyonlarının devre dışı kalması nedeniyle Halep’e elektrik verilemiyor. Halkın elektrik sıkıntısını jeneratör kullanarak aşmaya çalıştığı kaydedildi.