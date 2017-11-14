Halep’teki Saldırıda Can Kaybı Sayısı 57’ye Yükseldi!

Suriye’nin Halep ilindeki Etarib ilçesinde pazar yerine yönelik düzenlenen hava saldırısının ardından enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Sivil Savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Saldırıda ölü sayısı 57’ye yükseldi. Bu sayı artabilir.” dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Salih, “Verdiği büyük çaplı yıkımlara bakacak olursak saldırıyı Rusya’ya ait uçakların yaptığını düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Salih, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rusya ne zaman bir toplantı olsa böyle bir saldırıya girişiyor. Dün Putin ile Erdoğan’ın bir görüşmesi oldu. Hatta bundan önce Putin-Erdoğan görüşmesinde Ermenez’de (29 Eylül’de) bir katliam olmuştu. O saldırıda da buna yakın bir bilanço olmuştu. Her Astana ve Cenevre görüşmeleri de böyle saldırıları gördü.”

Halep’in batısındaki kırsal, Astana anlaşmaları çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib’deki “gerginliği azaltma bölgelerinin” sınırları içinde yer alıyor.