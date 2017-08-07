Halep'teki Esed Askeri Üssünde Patlama: 20 Ölü

Suriye'nin ikinci en büyük kenti Halep'te bulunan rejim askerî üssünde büyük çaplı patlama gerçekleşti.

Sekenet Muhallebi bölgesinde yer alan Fenniye Ceviyye Askeri Üssü'nde saat 11.00 sularında gerçekleşen patlama da en az 20 asker ve Şebbihanın öldüğü duyuruldu.

Muhalif Ebu Amara Tugayı saldırının kendi timleri tarafından yapıldığını ve başta rejime ait silah deposu ve ayni bölgede faaliyet gösteren eğitim kampında büyük hasar oluştuğunu açıkladı.

Saldırı Halep genelinde hissedilirken patlamalarda muhalif sivil ölüleri ile selfie çektiren Kinane Alluş isimli kadın gazetecinin de yaralandığı bildirildi.

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak