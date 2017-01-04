Halep'te PYD'nin Gençleri Zorla Alıkoyması Protesto Edildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sanayi bölgesi çalışanlarının, PKK/PYD'nin bölgedeki gençleri kendi saflarında savaştırmak için alıkoymasını protesto ederek greve başladığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD'ye bağlı militanlar, bölgedeki birçok fabrika ve dükkana baskın düzenleyerek, kendi saflarında savaşması için ondan fazla genci alıkoydu.
PYD'nin bu keyfi uygulamaları karşısında sanayi bölgesi çalışanlarının grev başlattığı ifade edilirken, 500'den fazla dükkanın kepenklerinin kapatıldığı, ardından kaçırılan gençlerin serbest bırakılması için terör örgütünün bölgede kurduğu karargah önünde gösteri düzenlendiği aktarıldı.
Örgüt, binlerce Arap ve Kürt gencini alıkoydu
PYD'nin benzer bir uygulamayı eş zamanlı olarak ülkenin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde de gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
Yerel kaynaklar, örgüt militanlarının, Kamışlı'da evlere baskın düzenlediğini ancak halkın gençleri teslim etmemek için direnmesi üzerine militanların havaya ateş açtığını kaydetti.
PYD terör örgütünün, halihazırda Suriye'nin kuzeyinde geniş alanları kontrolü altında bulundurduğu belirtiliyor. Ayrıca örgütün 2013'ten bu yana binlerce Arap ve Kürt gencini alıkoyduğu ifade ediliyor.
AA
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