Halep’te 25 Bin İran Askeri ve Milis Gücü Var!

»Ana Sayfa»Suriye
21.12.2016 21:24
Halep’te 25 Bin İran Askeri ve Milis Gücü Var!
Rejim muhalifi İran Ulusal Direniş Konseyi, ordu içindeki kaynaklarına dayandırarak, yalnızca Halep ve çevresinde "25 bin İran askeri ve milis gücü olduğunu" iddia etti.

İranlı muhalif grup Halkın Mücahitlerinin siyasi kanadı İran Ulusal Direniş Konseyi, İran'ın, Halep ve çevresinde 25 bin askeri ve milis gücü olduğunu öne sürdü.

Merkezi Paris'te bulunan İran Ulusal Direniş Konseyi, Halep ve çevresindeki İran'ın milis ve askeri gücüne dair bir rapor yayımladı.

Raporda, Halep ve çevresinde İran Devrim Muhafızlarına bağlı yaklaşık 25 bin asker ve milis olduğu ve Halep kuşatmasında bunların önemli rol oynadığı kaydedildi.

Afganistan, Irak ve Pakistan'dan paralı milislerin de savaşa katıldığı belirtilen raporda Hizbullah'ın da milisler arasında aktif role sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, Devrim Muhafızları bünyesinde savaşan milislerin Esed rejiminin işini kolaylaştırdığına işaret edilirken bunların doğrudan Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye bağlı savaştıkları ifade edildi.

İran kontrolündeki milislerin, Halep'teki sivillerin tahliyesini geciktirdiği ve tahliye için gelen konvoya saldırdığı belirtilirken bu süreçte Süleymani'nin bölgede olduğuna dair fotoğrafların paylaşıldığı hatırlatıldı.

Rapora göre, İrana bağlı milis güçleri, Halep'in güneydoğusundaki Bahouth garnizonunu kullanıyor ve operasyonları, Halep'in kuzeydoğusundaki sanayi bölgesinde yer alan Şeyh Najjar garnizonundan yönetiliyor.

İran yönetiminin, milislere hem para ödediği hem de Devrim Muhafızlarına bağlı diğer milislerle işbirliği yapılmasını sağladığı kaydedilirken, İran yönetimi bünyesinde Nubl ve El Zahraa kentilerinde paralı 3 bin 390 Suriyeli milisin görev yaptığına da dikkat çekiliyor.

Bu arada Suriyeli milislerin maaşları ise doğrudan İran rejimine ait Şam'daki "Şehitler Vakfı" tarafından ödeniyor.

Halep Konseyi Başkanı Brita Hacı Hasan, Halep kuşatmasında ve Suriye rejiminin hala bölgede operasyonlarını devam ettirmesinde İran'ın hayati bir rol oynadığını söylemişti. Hasan, artık Suriye'de Esed rejiminin etkisinin kalmadığını ve şehirlerin yönetiminin tamamen İran'ın elinde olduğunu kaydetmişti.

AA

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