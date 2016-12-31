Halepli Öksüz ve Yetim Kardeşler Amcalarına Emanet!
Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilmek üzere yola çıktıkları sırada savaş uçaklarının bombardımanına yakalanan Savaz ailesinden geriye kalan 3 kardeş, hem öksüz hem de yetim kalmanın acısını yaşıyor.
Yaklaşık 6 yıldır Suriye’de devam eden savaş yüzünden, binlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca çocuk da öksüz ve yetim kaldı. Son olarak Halep’in doğusunda yaşanan saldırılarda annelerini, babalarını ve iki kardeşlerini kaybeden Sidra (14), Rezzan (8) ve henüz bir aylık olan Esra kardeşler, Suriye’nin öksüz ve yetim bıraktığı çocuklardan sâdece birkaçı.
AA’da yer alan habere göre, Halep’in doğusunda sığındıkları binadan tahliye bölgesine ulaşma umuduyla yola çıkan Savaz ailesi, bu sırada savaş uçaklarının bombardımanına uğradı. Bombardımanda anneleri, babaları ve iki kardeşleri yaşamını yitiren 3 kardeş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ambulansla Türkiye sınırına getirilen ve amcaları Muhammed Savaz tarafından karşılanan öksüz ve yetim 3 kardeş, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sidra ve Rezzan’ın tedavileri devam ederken, sağlık durumunun düzelmesi üzerine bir aylık küçük Esra amcası ile yengesine teslim edildi.
Yüzlerinde Korku ve Acı
Korku ve kimsesizliğin hüznü yüzlerine çöken kardeşlerin, tek isteği ise savaşın sona ermesi ve vatanlarındaki eski günlerine geri dönmek.
Kardeşlerden Sidra Savaz, yaşadıklarının korkunç olduğunu ve o anları unutamadığını vurguladı.
Anne ve babasının ölüm ânının gözlerinin önünden gitmediğini belirten Savaz, “Bir ânda uçaklar geldi ve üzerimize bomba yağdırdı, ne olduğunu anlamadık bile, çok korktum. Annem, babam ve kardeşlerim orada öldü. O ânlar gözlerimin önünden gitmiyor.” dedi.
Savaz, savaşın bir ân önce son bulması için tüm dünyaya seslendi.
“Onlar Bana Emanet”
Amca Muhammed Savaz ise yaşanan olay sırasında Halep’te olmadığını, daha önceden ailesiyle Türkiye’ye iltica ettiklerini söyledi.
Yeğenlerini ambulansla sınırda karşıladığını kaydeden Savaz, şöyle devam etti:
“Ağabeyim ve ailesi evleri bombalanınca yakınlardaki bir binaya sığınmıştı. Telefonla sürekli görüşüyorduk, haberleşiyorduk. Ortalığın sâkin olduğunu ve tahliyelerin yapıldığı bölgeye gideceklerini söyledi. Binadan çıkmışlar, o sırada savaş uçakları gelmiş ve bombalamış. Ağabeyim, yengem ve iki yeğenim orada can verdi. Diğer yeğenlerim de çok şükür sağ kaldı ama hep yarım kalacaklar. Kollarında, ellerinde ve ayaklarında savaşın izleri var. Burada tedavi edilecekler ve sonra onları yanıma alacağım. Benim 3 çocuğum vardı artık yeğenlerimle birlikte 6 oldu. Onlar bana emanet. Bu saatten sonra onların anneleri ve babaları olacağım. Çocukların psikolojileri iyi değil. Tüm olay gözlerinin önünde yaşanmış.”
Savaz, memleketleri Halep’te halka dâir tek bir insan bile kalmadığını, kiminin orada hayatını kaybettiğini, kiminin ise göçe zorlandığını anlattı.
Evlerini ve yurtlarını çok özlediklerini aktaran Savaz, “Allah’tan tek isteğimiz 6 yıldır süren bu savaş bitsin. Çok şehit verdik, can verdik artık tüm çekilen çile bitsin ve yurdumuza dönelim istiyorum.” diye konuştu.
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