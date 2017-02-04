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Halepli Ailenin Duygulandıran Kavuşması
Kuşatma altındaki doğu Halep'te yaşanan bombardımanda bacaklarını kaybeden ve tedavisi Adana'da süren Mustafa Raşid'in, sınırın ötesinde kalan iki çocuğu yanına getirildi.
04 Şubat 2017 Cumartesi 19:30
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