Halep'in Güneyinde Muhalifler ve Şii Milisler Arasında Çatışma

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu sabah Halep'in güney kırsalında bulunan Tel Mamu beldesi yakınlarında muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Halep'in güney kırsalındaki Tel Mamu beldesi yakınlarında rejim güçleri ve yabancı Şii milisler ile muhalifler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında rejime bağlı güçlerin Halep'in güney kırsalında geniş bir alanı top ve füze atışlarıyla hedef aldığını aktaran kaynaklar, şu ana kadar bölgede can kaybı yaşandığına dair bir rapor alınmadığını belirtti.

Rejim mevzilerini vurdular

Suriyeli muhalifler bölgede yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Hadır beldesindeki rejim mevzilerini yoğun ağır silah atışlarıyla hedef aldı. Kaynaklar ağır silah atışlarına hedef olan Hadır bölgesindeki rejim mevzilerinde can ve mal kaybı yaşandığını ifade ediyor.

Tahriru'ş Şam'da bölgede saldırı düzenlemişti

Tahriru'ş Şam'a bağlı "Elit Kuvvetler" isimli özel operasyon birimi de geçtiğimiz günlerde Halep'in güneyinde rejim güçleri ve yabancı Şii milislere yönelik bir saldırı düzenlemiş, düzenlenen bu ani saldırıda rejim güçleri ve müttefiklerinden onlarca kişi ölmüştü.

2015 yılı sonlarında Halep'in güney bölgesinde muhalifler rejim ve yabancı Şii milislere karşı bir saldırı başlatmış ve aralarında El Iys beldesininde olduğu birçok stratejik noktayı kontrol altına almıştı.

Kaynak: Mepa News