Halep’in Etarib İlçesinde Pazar Yerine Hava Saldırısı!

Suriye’nin Halep kentindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Halep’in batı kırsalında direnişçilerin kontrolündeki Etarib ilçesinde pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma’nın (Beyaz Baretliler) iletişim sorumlularından Halid el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’deki “gerginliği azaltma bölgeleri” arasında yer alan ilçede saldırı sırasında pazar yerinde en az 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 60’tan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

el-Hatib, “60’tan fazla yaralıyı hastanelere ulaştırdık, ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz.” dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih de “Saldırının hemen ardından sivil savunma ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırı büyük çaplı olduğu için diğer bölgelerden de ekipler geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.” şeklinde konuştu.

Halep’in batı kırsalı, Astana Anlaşması çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib’deki “gerginliği azaltma bölgelerinin” sınırlarında yer alıyor.

Pentagon’dan Halep Saldırısı Açıklaması

AA muhabirinin, “Halep’te 50’den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamını gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya mı yoksa Beşşar Esed rejimine mi ait olduğu konusunda elinizde radar kaydı veya bir bulgu var mı?” sorusuna ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, “Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Elimizde bu konuda bir bilgi yok. Dolayısıyla Rusya veya rejimi işaret etmeyeceğiz.” dedi.

Radar izlerinin paylaşımına da değinen Pahon, “Başka güçlerin radar izlerini paylaştığımız zamanlar oldu ama bu konuda şu anda radar bilgisi paylaşmayacağız.” ifadesini kullandı.

ABD daha önce, İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren uçakların Şayrat Hava Üssü’nden kalktığını gösteren radar izlerini basınla paylaşmıştı.